Virgin Tonic : D'où vient le doigt d'honneur ?

Un peu de culture ce matin ! Savez-vous quelle est l'origine du doigt d'honneur ? Si ce n'est pas le cas, on vous invite à prendre des notes - qui sait, l'info pourrait vous faire briller à la machine à café aujourd'hui !

Pour comprendre l'origine du doigt d'honneur, il faut remonter quelques années (pour ne pas dire quelques siècles) en arrière : vous le savez sûrement, la guerre de Cent ans (qui a opposé les français et les britanniques) faisait rage entre 1337 et 1453. Il se raconte ainsi que les archers britanniques capturés se faisaient couper l'index et le majeur... de cette façon, les prisonniers ne pouvaient plus utiliser leurs armes. "Alors face aux Français, ces derniers pour les énerver avaient pris l'habitude d'agiter leurs doigts dans les face-à-face", explique le JDD. C'est (en partie) l'histoire du doigt d'honneur.

Mais attention, notez que le geste varie d'un pays à l'autre : "Dans certains pays anglophones comme la Grande-Bretagne, faire un "V" avec ses doigts, la paume de la main de dos, correspond à notre doigt d'honneur français - et non au signe de la victoire (la paume de la main de face)", poursuit le média.

