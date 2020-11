Virgin Tonic : D'où vient le célèbre panneau Hollywood ?

Ah, Hollywood... terre promise des acteurs. Que vous ayez déjà visité Los Angeles ou non, vous connaissez forcément le panneau gigantesque et imposant qui scande "HOLLYWOOD" depuis les hauteurs du mont Lee. Or, saviez-vous qu'à la base, il était inscrit "Hollywood Land" ?

Hollywood

Au départ, ce fameux panneau était destiné à promouvoir la vente d'un programme immobilier. Ces lettres (maintenant cultes) ont été construites en 1923. D'une hauteur de 14 mètres et d'une largeur de 9 mètres, elles furent d'abord équipées d’ampoules d’éclairage. L'enseigne "Hollywood Land" n'était destinée à rester en place que pendant un an et demi. Il faudra attendre 1949 pour que les lettres qui forment le "Land" soient retirées - tout comme les ampoules. Aujourd'hui, la plus célèbre des enseignes américaines est classée monument historique-culturel de Los Angeles.