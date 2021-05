Virgin Tonic : D'où vient l'expression "lune de miel" ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Qui dit mariage dit fête, famille, retrouvailles, organisation mais surtout stress ! C'est l'une raisons pour lesquelles les deux mariés ont souvent pour habitude de partir quelques temps après les célébrations pour se reposer, profiter de leur nouvelle vie ensemble et officialiser une dernière fois leur amour. Vous l'aurez compris, il s'agit de la lune de miel. Toutefois, si cette expression demeure connue de tous, très peu de personnes en connaissent réellement l'origine. Pour cela, il faut remonter au XVIe siècle, à une époque où les couples s'appelaient affectueusement "honey" dans les pays anglo-saxons. Cela aurait entraîné l'expression "honeymoon" pour qualifier le mois suivant le mariage car le calendrier lunaire d’autrefois associait chaque mois à une lune.

Une autre origine du terme lune de miel, encore plus ancienne, aurait fait son apparition car dans l'Egypte ancienne, les jeunes mariés devaient traditionnellement consommer de l’hydromel - une boisson fermentée, à base d'eau et de miel - durant les 28 jours suivants leur union. Une pratique qui était recommandée pour la fécondation des couples.