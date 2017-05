D'où vient l'expression avoir les dents du bonheur ?

Dans le Virgin Tonic, on s'interroge beaucoup. Par exemple, Clément s'est demandé d'où venait l'expression "avoir les dents du bonheur". Il a bien tenté de partager son anecdote avec les autres mais personne n'a eu l'air de s'y intéresser. Et pourtant, c'est de la culture générale ! Vous le savez, le petit écart entre les incisives porterait chance à celui qui le possède. Oui mais, pourquoi ?

Pour trouver une explication, il faut remonter un peu dans l'Histoire - et plus précisément à l'époque de Napoléon ! Quand l'armée Napoléonienne voulait recruter des soldats, elle voulait que leurs incisives soient en parfait état. Pourquoi ? Parce qu'il devaient ouvrir les poudrières avec les dents pour recharger leurs fusils ! Ceux qui avait les dents écartées étaient recalés...! Et ça, ça les rendrait heureux !