C'est un ustensile simple et utile. Tous les jours, la fourchette nous accompagne et quand on y pense, c'est naturel que l'on ne pense jamais à ses origines. Et ça tombe bien, Clément nous en parle ce matin dans le Virgin Tonic.

D'où viennent les fourchettes ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que la fourchette a été introduite en France par Catherine de Médicis. Or, son usage est d'abord resté très limité : elle n'était utilisée que pour consommer des poires cuites... il faudra attendre le roi Henri III (fils de Catherine de Médicis) pour que l'usage de la fourchette se démocratise en France. Nous sommes en 1574 et le roi revient d'une halte dans le pays d'origine de sa mère, l'Italie.

Depuis, la fourchette s'est étoffée et évidemment, son usage s'est normalisé.