Virgin Tonic : D'où viennent les expressions françaises ?

Les expressions, on les emploie sans savoir d'où elles viennent. Donner sa langue au chat, être un ours mal léché... on les utilise tous les jours sans pour autant savoir pourquoi elles étaient employées à la base. Et parce que dans le Virgin Tonic, on n'est pas du genre à laisser des questions sans réponse, on a listé quelques expressions. L'idée ? Vous donner leurs origines pour vous aider à briller. Vous nous remercierez plus tard.

Avant de parler de chat, on parlait de chien. En fait, on disait "jeter sa langue au chien". Traduction, on se débarrassait de son organe parce que l'on ne connaissait pas la réponse.

Là, on vous emmène au 17 ème siècle. Croyez-le ou non, à l'époque, on pensait que les oursons naissaient difformes. Et dans l'esprit collectif, il fallait que leurs mères les lèchent (oui, oui) pour les embellir.

A l'époque, on arrachait les dents des gens dans la rue (oui, c'est sympa). Evidemment, les "patients" hurlaient. Et avec l'argent récolté, les arracheurs de dents employaient des musiciens pour couvrir les hurlements (et pour faire croire aux gens que ce n'était absolument pas douloureux).

Cette expression, on la doit à une fable de Lafontaine !

Courir à l'époque voulait dire "embêter". En gros, "courir sur le haricot" voulait dire "tu m'embêtes". Oui, aussi simple que ça.

Allez, on vous laisse briller !