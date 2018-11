Virgin Tonic : Cupido, l'application qui transforment les utilisateurs en Cupidon ! 

Nom de code ? Cupido. Profession ? Application de rencontres. Utilité ? Ah, laissez-nous vous expliquer... A l'ère des rencontres virtuelles, amoureuses ou autres, on ne peut échapper au flot d'applications en tout genre, qui vous promettre -presque, que vous trouverez le grand amour. Mais alors, que possède Cupido, créée par Mathias Quirant et Jean-Baptiste Briant, de plus que les autres ?

Eh bien, Cupido a été conçu par ses deux Montpelliérain afin de transformer les utilisateurs en Cupidon. Comment ? Les utilisateurs auront accès à des profils de filles et de garçons, hétérosexuels, homosexuels ou bisexuels et pourront réunir à l'aide d'une flèche -pas une vraie, hein!, tels ou tels profils s'ils les estiment amoureusement compatibles. Cette connexion permettra donc au duo choisi, de converser -enfin, s'ils le souhaitent. Les photos, elles, seront floutées et se dévoileront petit à petit. Mais d'où vient une idée pareille ?!

"J’ai eu envie de jouer les Cupidon depuis une soirée où j’ai vu une fille et un garçon, chacun isolé dans leur coin. Je me suis dit que c’était peut-être une bonne idée de faire les choses à l’envers, que ce soit les autres qui réunissent des inconnus. Et les retours d’utilisateurs sont très positifs !" confie Mathias.

Pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé chaussure à son pied ou qui rêveraient d'enfiler les ailes et porter l'arc de Cupidon, sachez que l'application est disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store. Pour l'heure, Cupido compterait pas moins de 3000 utilisateurs ! Ce qui laisse un panel assez large pour tenter de trouver sa moitié...