Virgin Tonic : Croyez-le ou non, la musique a de l'influence sur l'emmental !

Direction la Suisse, où l’École des arts de Berne a démontré quelque chose d'assez surprenant : tenez-vous bien, la musique aurait une influence sur le goût de l'emmental ! Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs genres de musique ont été testés sur différentes meules. Et c'est l'emmental exposé à la musique hip-hop qui a été jugé comme le meilleur et le plus fruité ! Il aurait des notes plus douces et florales que les autres emmental qui ont écouté du jazz ou du rock.

le hip hop influence le goût de l'emmental !

Pour en venir à ces conclusions, les chercheurs ont donc attribué des genres différents aux meules testées. Ensuite, un jury culinaire s'est réuni pour élire la meilleure qui n'est autre que celle qui été exposée aux Hip Hop ! Comme quoi, on n'arrête pas le progrès !