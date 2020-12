Virgin Tonic : Crier pour se sentir mieux, la nouvelle façon d'évacuer le stress ?

On ne fera pas pire que cette année 2020 : la pandémie, le port du masque, le confinement et maintenant, le couvre-feu, nous n'avons pas été épargné(s). Et parce que ces derniers mois furent plus que déroutants, beaucoup se sont trouvés plus angoissés que d'ordinaire. Justement, pour évacuer le stress, il existe une hotline qui pourrait changer votre vie : scream therapy (ou thérapie par le cri, en français).

Just Scream, Baby

"Chris Gollmar, qui se présente comme « un enseignant généralement calme » et « artiste à l’occasion », a créé une hotline téléphonique pour le moins insolite, permettant de crier son ras-le-bol et sa colère, sans retenue", explique ainsi Ouest France. « Attendez le bip. Criez. Raccrochez. C’est tout ce qu’il y a à faire », explique t-il sur son site internet - intitulé Just Scream Baby.

Alors si vous vous sentez « malheureux, terrifié, frustré ou exalté », il ne vous reste qu'une chose à faire, « hurler » via le numéro américain (+33)1-561-567-8431. Le petit bonus ? La thérapie par le cri a déjà fait ses preuves auprès des psychothérapeutes.