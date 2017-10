Virgin Tonic : "Crayon à papier" ou "crayon gris" ? En France, qui dit quoi ?

"Pain au chocolat" ou "chocolatine", "serpillère" ou "torchon", "crayon à papier" ou "crayon gris"... en France, chaque région à son vocabulaire précis et le plus souvent, c'est difficile de vraiment savoir où l'on dit quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe quelques cartes parfaites pour comprendre le français de nos régions (on remercie d'ailleurs les Editions Armand Colin). Et ça, c'est tout ce qu'il nous fallait pour éviter de faire la moindre erreur à la boulangerie.

Atlas du français de nos régions. Et vous, c'est : Pain au chocolat, couque ou chocolatine ? #ParlezFrançaishttps://t.co/0JGXsade7w pic.twitter.com/nKCJvufwV4 — Editions ArmandColin (@ArmandColin) 20 octobre 2017

Vous le saviez sûrement mais dans le Sud, on parle de "chocolatine" tandis que dans le reste du pays, on reste sur le pain au chocolat. En ce qui concerne nos bons vieux crayons à papier (ou de papier), les variantes sont nombreuses ! Crayons à papier, crayon de bois, crayon gris, crayon... on a que l'embarras du choix ! Enfin, le mot qui a le plus de variantes reste "serpillère". Entre torchon, toile, pièce, cinse ou patte, il y a de quoi faire. Et si tout ça vous a donné mal au crâne, on a quelque chose qui devrait vous faire rire : En Russie, un constructeur automobile a eu l'idée d'implanter le jeu de Tetris dans le tableau de bord de l'un de ses véhicules. Et ce qui est bien avec Tetris, c'est que c'est universel : ce nom-là, tout le monde le connaît !