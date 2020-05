Virgin Tonic : Covid et Corona, nouveaux prénoms à la mode en Chine

Souvenez-vous, il y a quelques mois, des jumeaux étaient nommés Covid et Corona. On ne va pas se mentir, on a eu du mal à y croire. Eh bien sachez qu'en Asie, le lockdown (confinement) a véritablement inspiré de nouveaux prénoms pour les bébés : Covid, Corona et Lockdown seraient ainsi passés en tête des tendances et non, ce n'est pas une blague.

De nouveaux prénoms

Il y a eu par exemple : Corona Kumar, Covid Marie, ou encore Lockdown au Rajasthan. Le but est de surtout marquer le coup car ils sont nés à une période difficile et particulière...