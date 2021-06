Virgin Tonic : couvre-feu, salles de sports, concerts en plein air... ce qui change le 9 juin

J- 1 ! Après des mois de mesures et de restrictions, le pays commence (peu à peu) à respirer. Le 9 juin prochain, le couvre-feu passera ainsi de 21h à 23h, laissant les restaurants et les cafés respirer... mais, qu'est-ce qui va changer le 9 juin prochain ? On fait le point.

Couvre-feu de 21 heures à 23h

Les restaurants et les cafés pourront accueillir des clients en intérieur (avec une jauge de 50% et 6 personnes par table).

Au ciné, la capacité des salles augmentent et les séances du soir seront de retour

Les salles de sport, piscines d’intérieur et gymnases vont ouvrir leurs portes

Les foires, les expos et les loisirs d'intérieur seront ouverts

Les festivals et les stades pourront accueillir du public - avec un maximum de 5000 spectateurs

Il faudra attendre le 30 juin prochain pour voir le couvre-feu être levé totalement.