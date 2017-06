Virgin Tonic : Courir sur un tapis roulant pieds nus et éviter les Lego ? C'est le défi à relever ! 

Vous le savez, sur la toile, on trouve tout et n'importe quoi. Les chaînes Youtube s'accumulent et les internautes rivalisent d'ingéniosité pour épater le monde. Et parce qu'il faut toujours se surpasser, la chaîne Where Is My Challenge a trouvé la solution : courir sur un tapis roulant pieds nus et...éviter les lego éparpillés un peu partout. Le principe est simple : il vous faut un tapis roulant, un volontaire suicidaire et, évidemment, une deuxième personne qui renverse constamment des Lego. Pour vous donner une idée, voici la vidéo :

Evidemment, il faut être habile, rapide et surtout, un peu dingue : si vous avez des enfants, alors vous savez à quel point marcher sur un Lego peut faire mal. Tout notre respect à ceux qui ont tenté et si vous voulez essayez, surtout, faîtes attention ! Et si vous aimez les défis, vous pouvez aussi tenter d'être baby sitter dans une maison hantée !