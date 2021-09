Virgin Tonic : Corneille, l'appli magique qui apprend aux tous petits à lire !

Ce matin dans le Virgin Tonic, Mélanie s'adresse à tous les parents ! Et si on vous disait qu'il était possible d'apprendre à lire à vos enfants grâce à un écran ? C'est la promesse de Corneille. Imaginée par deux mamans, cette appli pourrait vite devenir incontournable : parce chaque enfant est unique, Corneille propose ainsi "un parcours personnalisé, adapté à chaque utilisateur en fonction de ses connaissances, ses besoins et ses goûts pour progresser dans la lecture de manière efficace !".

Corneille, l'appli pour apprendre à lire !

Et ce n'est pas tout ! "Corneille propose plus de 100 textes de difficulté graduée à déchiffrer dès l’entrée en lecture avec l’aide de notre module « Je lis seul.e » dans lequel l’enfant peut s’enregistrer, s’écouter et partager avec ses proches", annonce le site. Le petit bonus, c'est que les parents peuvent suivre les progrès de leurs enfants : "le suivi parental permet de connaître en détails son évolution dans l’application, ses points forts, les points à travailler, mais aussi le temps passé à jouer."

Autrement dit, apprendre à lire devient un jeu grâce à Corneille ! Pour télécharger la version iOS, rendez-vous ICI. Pour la version Androïd, c'est LA !