Virgin Tonic : Condamné pour avoir téléchargé illégalement... tous les épisodes de Dora L'Exploratrice

Vous le savez peut-être mais, en 2020, les plateformes de streaming ont permis de faire reculer le téléchargement de façon considérable... il faut dire que Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+ proposent de plus en plus de programmes (en un temps record), de quoi dissuader les éventuels pirates. Or, un père de famille a été jugé récemment... la raison ? Ce dernier aurait téléchargé l'intégralité des épisodes de Dora L'Exploratrice pour ses enfants...

Il télécharge illégalement des épisodes de Dora l'Exploratrice

Après avoir ignoré les relances d'Hadopi, le père de famille a été arrêté et jugé : il écope d'une amende de 1000 euros (dont 800 avec sursis).

On ne le répètera jamais assez, il ne faut pas télécharger !