Virgin Tonic : Comment reconnaître un menteur ?

Quels sont les petits détails qui permettent de reconnaître un menteur ? Prenez des notes, le Virgin Tonic en a listé quelques uns :

Comment reconnaître un menteur ?

Répéter la question

Un menteur aura tendance à répéter votre question. La raison ? Il essaiera de gagner un peu de temps avant de vous répondre.

Faire de longues phrases

Retenez ceci : plus il y a de détails, plus l'histoire est inventée. Un mensonge aura tendance à être long et complet, rempli de détails. Alors qu'une personne qui vous dira la vérité ira droit au but sans se soucier d'en rajouter.

Il vous regarde très (trop) longtemps

Un menteur a tendance à vous regarder très (trop) longtemps. Evidemment, il est important de regarder son interlocuteur lorsqu'on lui raconte une histoire. Or, il y a une différence entre regarder quelqu'un et le transpercer du regard.

En retenant ces trois détails, vous saurez reconnaître les menteurs !