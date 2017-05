Virgin Tonic : Comment raviver la flamme dans son couple ?

Quand on est en couple depuis longtemps, la routine a tendance à s'installer. On ne se regarde plus comme avant, le quotidien laisse moins de place à la spontanéité et parfois, on s'ennuie. Mais, et s'il existait un moyen de raviver la flamme sans pour autant se ruiner en dîner ou cadeaux hors de prix ? C'est ce que semble proposer Adam Fields - un expert en mariage. Selon lui, regarder des comédies romantiques à deux permettrait de donner raviver la passion. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce genre de film nous vend du rêve.

En fait, les comédies romantiques ne nous montrent jamais l'après. On voit les protagonistes se rencontrer, s'apprivoiser et se mettre ensemble : tout est beau, tout est rose. On ne les voient jamais s'ennuyer, on ne voit jamais leur quotidien. L'idée d'Adam Fields est donc d'adopter la même vision des choses : ne pensez pas au quotidien, pensez à vos meilleurs moments. En vous faisant une petite compil', vous vous souviendrez de toutes les petites choses que vous aimez chez l'autre. Alors si vous êtes en pleine réflexion quant à votre couple, choisissez une petite comédie romantique pour ce soir , vous verrez la différence ! Et puis comme ça, vous n'aurez pas la tentation de tromper votre partenaire.