Tout le monde aime les chewing-gums, oui, car c'est fun et qu'en plus, mâchez permet de lutter contre les coups de barre. Mais cette gourmandise est en train de déchanter dans vos coeurs, et les smartphones seraient à l'origine de cette décadence. Cela vous semble insensé, et pourtant, vous allez très vite comprendre. Les ventes de chewing-gum en France ont baissé de 10 % entre 2015 et 2017 et selon le patron France de Mondelez, de nouvelles habitudes en caisse en seraient responsables ! Sur 100 personnes qui passent en caisse, 4 achètent du chewing-gum. Mais pourquoi ?

Virgin Tonic : Comment nos smartphones tuent le marché du chewing gum

Lors de votre passage en caisse, vous êtes trop occupés par votre smartphone pour remarquer les chewing-gums en caisse et donc de passer le cap de l'achat ! Ce changement d'habitude, qui semble minime, est pourtant en train de tuer le marché du chewing-gums. Malgré une embellie en 2014, le marché déchante depuis sept ans. Les chewing-gums sont également victimes des nouveaux modes de consommation avec entre autres, le paiement en libre-service, les drives et courses sur internet.