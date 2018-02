Virgin Tonic : Comment fête t-on la Saint Valentin à travers le monde ?

C'est le 14 février et aujourd'hui, on célèbre les amoureux. En France, on s'offre des cartes, des fleurs (ou des chocolats) et le petit plus, c'est le dîner au restaurant. Mais tout le monde ne célèbre pas les amoureux de la même façon ! En Ecosse, en Afrique du Sud ou au Danemark, chacun sa façon de marquer le coup.

Les japonais fêtent la Saint Valentin bien plus tard ! Pour eux, c'est le 14 mars.

Au Danemark, on est romantique : on préfère s'envoyer des poèmes anomynes. La blague , c'est de tenter de deviner qui vous en a envoyé une.

En Afrique du Sud, on fête la Saint Valentin à la plage ou en boîte de nuit. Aussi, les jeunes filles portent fièrement le nom de leur petit-ami sur leurs vêtements. Comme ça, pas de malentendu.

Au Pays de Galles, on fête la Saint Valentin le 25 janvier et... on s'offre des cuillères en bois.

En Ecosse, c'est un peu particulier : votre Valentin/ Valentine n'est autre que la première personne que vous croisez en sortant de chez vous. Pensée à ceux qui ont croisé leur concierge.