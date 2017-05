Virgin Tonic : Comment faire manger les enfants ? Voici les techniques d'un compte Instagram

Il n'est pas toujours facile pour un parent de réussir à convaincre son enfant de consommer ce qu'il y a dans son assiette, et même si manger des fruits pendant la grossesse rendrait votre enfant plus intelligent, ce n'est pas pour autant que votre progéniture en appréciera la présence dans ses plats. Mais grâce à Samantha Lee, mère de famille et artiste, préparez-vous à ne plus trouver cette tâche difficile. Sur son compte Instagram, la jeune femme nous présente ses oeuvres comestibles et vous allez comprendre pourquoi cette blogueuse n'a plus de mal à faire manger de bons aliments à ses enfants, regardez !

????SpoNgeBOb SqQuaREpANtS ???? (be sure to check out my #instagramstories for more fun moments) @spongebob #leesamantha #foodart Une publication partagée par Samantha Lee (@leesamantha) le 11 Mai 2017 à 7h17 PDT

Toucan! (Be sure to check out my #instagramstories for more fun moments ????) #leesamantha #foodart Une publication partagée par Samantha Lee (@leesamantha) le 2 Mai 2017 à 7h21 PDT

To become a real boy, you must prove yourself Brave, Truthful and Unselfish. - Pinocchio ????. (Be sure to check out my #instagramstories for more fun moments!) #leesamantha #foodart Une publication partagée par Samantha Lee (@leesamantha) le 26 Avril 2017 à 7h52 PDT

Hello Kitty Forever Summer ☀️☁️????????! (Pls check out my #instastories for more fun moments) #leesamantha #remake #foodart Une publication partagée par Samantha Lee (@leesamantha) le 6 Avril 2017 à 7h07 PDT

Comme vous pouvez le constater, cette mère de famille est une vraie artiste puisqu'elle confectionne des plats totalement originaux et esthétiquement travaillés sous forme de vrais dessins. Grâce à cela, elle n'a aucun mal à faire manger n'importe quel aliment à ses enfants et à ceux des autres ! Légumes verts, féculents, graines, tout y passe et il n'en reste pas une miette. Alors, inspirés ?