Virgin Tonic : Comment faire du sport pendant le confinement ?

Vous le savez, le gouvernement a instauré la fermeture de tous les commerces non essentiels... du coup, plus de salle de sport. Mais que les sportifs se rassurent, ils auront toujours le droit de sortir pour faire un peu d'exercice - munis d'une attestation et surtout, en restant seul. Mais si jamais vous souhaitez éviter de mettre le nez dehors, il existe de nombreux moyens de pratiquer le sport à la maison. Renforcement musculaire, cardio, gainage... le Virgin Tonic vous donne toutes les clés avec Théo, coach sportif ! Théo C’est "vous propose 3 cours/semaine gratuits dès demain en visioconférence". Gratuit ou payant (10 euros), vous trouverez bien le cours qui vous correspond !

Sur les réseaux sociaux, Théo vous accompagne et vous propose même un petit planning spécial quarantaine. Au programme, des vidéos, des cours... bref, tout ce dont vous aurez besoin pour rester en forme. N'oubliez pas qu'ensuite, vous pourrez créer vos propres enchaînements ! Aussi, quelques applications sont disponibles pour vous aider à bouger.