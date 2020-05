Virgin Tonic : Comment éviter la buée lorsque l'on porte des lunettes ?

Le déconfinement est déclaré et l'on peut (enfin) mettre le nez dehors - à la seule condition de porter un masque pour la protection de tous. Sauf que voila, si vous portez des lunettes, alors vous n'avez peut-être pas mis longtemps à comprendre que masque et lunettes de vue ne font pas bon ménage. La bonne nouvelle, c'est que si vous voulez éviter la buée, on a quelques solutions. C'est cadeau.

Laver ses lunettes avec du savon

D'abord, rien ne vaut des lunettes propres ! On vous conseille de laver vos lunettes avec du savon et de l'eau chaude (et surtout, de ne pas les essayer). Laissez les sécher à l'air libre et vous verrez, qu'un filtre vous protégera de la buée.

Peu d'espace entre le masque et le nez

Aussi, vous pouvez serrer votre masque sur l'arête de votre nez, histoire de réduire la formation de buée sur les verres de vos lunettes.

Le mouchoir, votre nouveau meilleur ami

Autre technique, vous pouvez épaissir le tissu de votre masque, juste au niveau du nez. L'idée ? Plier un mouchoir et le placer entre votre visage et votre masque. Résultat, la chaleur est absorbée par le mouchoir et vous, vous serez débarrasser de la buée !

Avec tout ça, vous serez paré(e) !