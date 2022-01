Virgin Tonic : Comment est né le "Kiss a Ginger Day" ?

Le 12 janvier marque le "Kiss a Ginger Day" (qui, en français, signifie "embrasse un roux"). Mais, comment est née cette journée si particulière ?

D'où vient le Kiss a Ginger Day ?

Si l'idée peut faire sourire, elle prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux et nombreux sont ceux qui prennent cette journée internationale au sérieux. Or, tout est parti de la série South Park : il y a plus de quinze ans, les fans de la série ont pu découvrir un épisode intitulé "Ginger Kids" (que l'on peut traduire par "les rouquins"). Dans cet épisode, Cartman témoigne de sa haine envers les roux au cours d'un exposé fait en classe : selon les personnage, les roux n'auraient pas d'âme et pire, ils ne survivraient pas aux vampires... il n'en faudra pas plus pour qu'un canadien imagine le "Kick a Ginger Day"... un évènement qui rassemble près de 5000 personnes sur une page Facebook.

Pour riposter, Derek Forgie imaginera le Kiss a Ginger Day - une façon de répondre avec amour à l'élan de violence du Kick a Ginger Day.