Virgin Tonic : Comment dissuader les cambrioleurs ?

Quand on part en vacances, on a plusieurs angoisses : déjà, on a peur d'oublier un truc (un conseil, n'oubliez pas votre valise, ce n'est absolument pas drôle de retourner la chercher). Mais surtout, on a peur de laisser sa maison sans surveillance, à la merci des cambrioleurs. La bonne nouvelle, c'est que le Virgin Tonic a une solution pour que vous puissiez partir sereinement.

Ce qu'il faut savoir, c'est que les cambrioleurs ont une technique bien à eux : ils commencent par faire un tour du quartier (et par coller un morceau de scotch sur les sonnettes). L'idée est -évidemment- de déclencher votre interphone. Après ça, ils laissent passer un laps de temps. Vous vous en doutez, lorsqu'ils reviennent, ils ciblent les maison dont la sonnette n'a pas été stoppée. Alors notre ultime conseil si vous ne voulez pas que les Casseurs Flotteurs (de Maman J'ai Raté L'avion) passent chez vous, débranchez la sonnette avant de partir !