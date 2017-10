Virgin Tonic : Comment bien charger son téléphone ?

Voir ses pourcentages de batterie diminuer, c'est un véritable cauchemar - le pire, c'est quand on a le malheur d'avoir oublié son câble. On ne va pas se mentir, la batterie d'un smartphone ne tient jamais une journée complète (ou alors, vous n'y touchez jamais). Parce qu'on a toujours notre téléphone dans les mains, parce qu'on a toujours un post insta à consulter, une photo à prendre, un SMS à envoyer ou une news à lire, on passe notre temps à le consulter. Et ça, ça ruine notre batterie. Heureusement, Ouest France a quelques conseils pour vous aider à optimiser votre batterie : pour la conserver, il faut charger son téléphone correctement !

#1. Ne jamais charger à 100%

#2. Ne pas le laisser branché une fois que la batterie est pleine

#3. Chargez-le en plusieurs fois !

D'abord, sachez qu'il vaut mieux avoir un téléphone chargé à 80-90% plutôt qu'à 100%. De cette façon, votre batterie s'économise mieux. Aussi, ne le laissez pas branché une fois qu'elle est pleine ! Traduction, ne le branchez pas la nuit. Croyez-le ou non, le laisser branché trop longtemps abîme votre téléphone. Enfin, chargez-le en plusieurs fois : "10% par 10%", comme dirait Camille. Avec tout ça, vous serez parés ! Et si jamais vous succombez à l'iphone X, vous aurez toutes les clés pour assurer une belle et longue vie à sa batterie.