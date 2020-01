Virgin Tonic : Comment avoir 60 jours de vacances avec 25 jours de congés ?

2020 est synonyme de nouveau départ... elle pourrait être aussi synonyme de vacances ! Ce matin, le Virgin Tonic nous a livré une technique on ne peut plus sympathique : obtenir 60 jours de vacances en disposant seulement de 25 jours de congés. On vous explique.

Ainsi, si vous avez posé le jeudi 2 et vendredi 3 janvier, vous aviez 5 jours de repos en comptant le week-end. Et ce n'est pas tout ! Au mois d’avril : le lundi 13 est férié, il faut poser les 4 jours du 14 au 17 pour obtenir 9 jours de vacances. On continue avec le moi de mai avec le 1er, le 8 et le 21 (fériés). Il suffit de prendre quatre jours (du 4 au 7 mai), quatre autres jours du 18 au 22, et on obtient 19 jours de vacances.

Vacances !

En juin, en posant les 2, 3, 4 et 5, vous obtenez neuf jours de vacances puisque le lundi 1er est férié. Au mois de juillet, on profite de la fête nationale pour poser quatre autres jours et repartir avec neuf. Bon, il faudra se passer de vacances en août mais le 11 novembre étant férié, on peut poser le lundi 9 et mardi 10 pour avoir 5 jours de vacances. On arrive déjà à Noël qui tombe un vendredi, on pose donc les 4 jours précédents pour avoir 9 jours de vacances. On arrive donc à 60 jours posés (deux mois) au lieu de 25 !

Faites vos valises, c'est le moment de préparer quelques week-ends !