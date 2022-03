Virgin Tonic : Comme dans Harry Potter, un bouclier d'invisibilité va être mis en vente !

Vous avez toujours rêvé de disparaître ? Devenir invisible est l'un des pouvoirs que souhaiteriez avoir ? Bonne nouvelle, l'entreprise Invisibility Shield Co a d'ores et déjà travaillé sur un prototype plus que convainquant.

Tenez-vous bien, l'entreprise britannique travaille sur un produit qui offrirait "la possibilité à ceux qui se cachent derrière de disparaître complètement du décor, lui-même réfléchi en trompe-l'œil par la surface du bouclier", explique Yahoo. Pour parvenir à cette prouesse, l'entreprise s'est basée sur les propriétés optiques de la lumière. Cette technologie repose sur "un réseau de lentilles optiques, composant la surface du bouclier, qui sont agencées de manière à "diriger vers la gauche ou vers la droite une grande partie de la lumière réfléchie par la personne qui souhaite disparaître", poursuit le média.

Un bouclier invisible

"Les lentilles sont orientées verticalement de manière à rendre beaucoup plus lumineux ce qui se trouve loin de l'observateur (...) et faire disparaître les objets situés au plus près du panneau", ajoute l'Usine Nouvelle.

Notez que, pour l'heure, deux versions sont en préparation : une première de 95 cm de haut et 65 cm de large ainsi qu'une plus petite, mesurant 31 cm et large de 21 cm... pour l'heure, le projet n'est pas abouti. Mais, pour y participer, rendez-vous ICI !