Virgin Tonic : Comme Clément, faites vos pains burger à la maison !

Le confinement, c'est l'occasion de se mettre à la cuisine : des recettes les plus simples (comme les cookies) aux repas plus élaborés, vous avez tout le temps d'apprendre ! Et si comme Clément, vous avez décidé de vous mettre à la boulangerie maison, sachez qu'on a une petite recette pour vous. L'idée ? Vous aider à réaliser vos pains Burger ! C'est cadeau.

3 oeufs

8 cl de lait

50g de beurre

25 g de levure de boulanger fraîche

500g de farine

30g de sucre

2 cuillères à soupe de graines de sésame

16cl d'eau

2 c cuillères à soupe d’huile de tournesol

10g de sel

D'abord, faites tiédir très légèrement le lait. Ensuite, delayez-y la levure. Ajoutez le sucre. Dans un bol, fouettez doucement 2 oeufs. Dans un bol (équipé d’un pétrin), versez le mélange lait, levure, sucre, farine, sel, eau tiédie, beurre ramolli et les 2 oeufs. Pétrissez 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit lisse, souple et élastique (si besoin vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de farine supplémentaires mais la pâte doit rester légèrement collante).

Avec la main, huilez un grand saladier, versez la pâte dedans et couvrez d’un torchon humide. Laissez reposer la pâte dans un endroit chaud et humide pendant 1 heure à 1 heure 30 ; elle doit doubler de volume.

Faites vos pains Burger !

Lorsque la pâte a gonflé, farinez vos mains. Déposez la pâte sur le plan de travail fariné et répartissez la en 10 ou 12 portions de même poids. Roulez chaque pâton avec la paume de la main de manière à former une boule. Posez les boules sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé, couvrez avec un torchon et laissez gonfler les petits pains à température ambiante pendant 1 heure.

Au bout de ce temps, battez à la fourchette le dernier oeuf (vous pouvez ajouter 1 à 2 gouttes de vinaigre blanc) et badigeonnez – en les petits pains à l’aide d’un pinceau à pâtisserie. Décorez les petits pains des graines au choix, de sésame, de lin, de courge ou de pavot … Enfournez 15 minutes dans un four préchauffé à 180°C (th.6). Les petits pains doivent être dorés.

À la sortie du four, laissez refroidir les pains et conservez – les dans une boîte à l’abri de l’humidité. Réchauffez-les au four à micro-ondes ou coupez – les en deux.

Vous n'avez plus qu'à déguster vos Burgers !