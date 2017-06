Virgin Tonic : Combien garde-t-on de secrets en moyenne ?

Gardez-vous beaucoup de secrets ? Selon une étude publiée en mai dernier dans le Journal of Personality and Social Psychology, on en a en moyenne 13 par personne. Pour cela, 1000 volontaires ont décrit un secret qu'ils gardaient qui ont ensuite été classés par les chercheurs en 38 catégories telles que le vol, la religion, l'infidélité, l'avortement, un secret de famille ou des hobbies... Ensuite, ces catégories ont été montrées aux personnes interrogées afin qu'elles déterminent combien de secrets elles gardent dans chacune d'entre elles. La moyenne ? 13 secrets, avec 5 jamais partagés avec personne (on peut garder un secret vis à vis de quelqu'un mais le révéler à quelqu'un d'autre). D'ailleurs voici pourquoi on fait des confidences sur l'oreiller.

Dans 60% des situations, le secret est lié à un mensonge ou à l'argent. 47% concernent la confiance (un objet cassé appartenant à un autre ou un secret révélé). 33% des cas invoquent l'infidélité, le mécontentement au travail ou encore le vol. Sachez d'ailleurs que garder trop de secrets n'est pas bon pour le moral. On y pense tellement qu'on peut être stressé ou se sentir seul. Une situation qui peut même résulter en dépression. Surtout que les potins sont indispensables à la survie !