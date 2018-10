Virgin Tonic : Combien Ed Sheeran gagne t-il par heure ?

On ne vous fera pas l'affront de vous présenter Ed Sheeran. Le chanteur britannique remplit des stades dans le monde entier et en 2019, il prévoit même quelques concerts en France en 2019 (amis de Bordeaux, tenez-vous prêts !). Bref, Ed Sheeran cartonne avec son dernier album Divide. Mais avant cela, c'est Multiply qui l'a fait explosé dans les charts. Il y a eu une apparition dans le troisième volet du Journal de Bridget Jones et même un petit rôle dans Game of Thrones. Clairement, on ne s'en fait pas pour le salaire du chanteur britannique. Et d'ailleurs combien gagne t-il par heure ?

On préfère vous prévenir, vous n'êtes pas prêt(e). Le chanteur gagnerait pas moins de 5000 dollars par heure. Oui, par heure. On vous laisse faire le calcul à la journée, à la semaine, au mois et même à l'année. Ca donne le vertige, on vous l'accorde. En attendant, Ed Sheeran a su rester simple et humble et ça tombe bien, c'est tout ce qu'on lui demande.