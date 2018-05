Virgin Tonic : Combien dure en moyenne un rapport sexuel ?

Après vous avoir listé quelques chiffres concernant les hommes et les femmes, le Virgin Tonic se penche cette fois sur le couple : combien de temps dure en moyenne un rapport sexuel ? Pour beaucoup, la durée varie - certains l'idéalisent même, imaginant qu'il doit durer des heures. Eh bien rassurez-vous, des scientifiques se sont penchés sur la question.

Combien de temps dure un rapport sexuel ?

Ainsi, cette étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine explique que les scientifiques en charge ont demandé à 500 couples venant des Etats-Unis, de Turquie, des Pays-Bas, d’Espagne et du Royaume-Uni de se chronométrer "à partir de la première pénétration et de l’éteindre une fois l’orgasme atteint (on parle ici de l’orgasme masculin)", précise Femme Actuelle. On a vu plus romantique mais bon. Ce qui en ressort, c'est qu'en moyenne, les hommes tiennent 5,4 minutes (on le répète, ce n'est qu'une MOYENNE). "Les chercheurs ont établi une fourchette de résultats médians indiquant qu’une majorité de rapports sexuels duraient entre 4 et 11 minutes", explique le magazine. Notez aussi que le plus "expéditif" n'aura tenu que 6 secondes et que le plus endurant a terminé au bout de 53 minutes. Comme quoi vous voyez, tout le mond est différent !