Virgin Tonic : Combien de temps passe-t-on à embrasser dans une vie ?

Ah, le bisou, cette attention universelle et pleine de sens. Il y a quelques jours, nous vous parlions de ces stars que les femmes rêveraient d'embrasser. Aujourd'hui, on en apprend plus ce matin dans le Virgin Tonic grâce à Camille Combal et toute l'équipe. D'après-vous, combien de temps passons-nous à embrasser dans une vie entière ? Vous serez surpris d'apprendre que dans une vie entière, vous passez deux semaines à embrasser !

Et oui ! En moyenne, dans la totalité de votre vie, vous allez à peu près passer 14 jours à embrasser, si l'on regroupe toutes ces fois où vous avez embrassé vos partenaires d'un jour ou de toujours. En tout cas, sachez que le bisou est bénéfique au bonheur de votre couple - tout comme la différence de taille qui favoriserait le bonheur dans votre relation !