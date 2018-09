Virgin Tonic : Combien de temps par jour passons-nous sur les réseaux sociaux ?

Ah, les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook et autres applications ont carrément pris le pas sur nos vies. Quand on ne poste pas un selfie, on commente sur Twitter et quand on n'est pas sur Twitter, on parcoure des applis comme Pepeats pour trouve lendroit parfait où retrouver nos amis. Bref, on passe un temps infini sur les réseaux sociaux : dans les transports, en pause ou même une fois rentrés chez nous. Mais alors, combien de temps y passons nous par jour ?

Combien de temps passons nous sur les réseaux sociaux ?

Croyez-le ou non, au total, nous passons près d'une heure et demie sur les réseaux sociaux chaque jour. On vous rassure, c'est une moyenne. Mais quand on y réfléchit, c'est beaucoup de temps passé à scroller des fils d'actu. Imaginez ce que vous pourriez faire de cette heure... vous pourriez avoir un date ou même acheter les fournitures qu'il vous manque, tiens !