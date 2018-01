Virgin Tonic : Combien de temps les français mettent-ils à dire "Je t'aime" ?

Alors qu'on vous dévoilait hier s'il faut courir ou marcher sous la pluie pour être moins mouillé, on continue de se réveiller dans la joie et la bonne humeur avec toute l'équipe du Virgin Tonic ! Aujourd'hui, on vous parle d'amour. Et si vous avez un jour connu le big love comme on l'appelle, vous saurez qu'il est plus ou moins difficile de dévoiler son amour à votre partenaire. D'ailleurs, certains ont le "Je t'aime" plus difficile que d'autres. Mais tout de suite, on vous livre la moyenne de temps exacte qu'un français met à exprimer son amour à l'autre.

Et sachez que les français mettent en moyenne 5 mois (à savoir 144 jours) à dire "Je t'aime" ! Il vous faut alors en moyenne 5 mois pour avouer et livrer vos sentiments à votre partenaire. C'est donc au bout de 144 jours que vous vous sentez à l'aise de passer le cap du "Je t'aime", en espérant ne pas recevoir un "merci" ou un "c'est gentil" en retour ! D'ailleurs, quel est votre pire expérience en la matière ?