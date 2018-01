Virgin Tonic : Combien de temps faut-il pour se remettre d'une rupture ?

Après avoir découvert que Tom Hanks vient d'être élu meilleur acteur de tous les temps, on parle sentiment et rupture dans le Virgin Tonic. Une étude publiée dans The Journal of Positive Psychology conclut qu’il faut à peu près 11 semaines pour se remettre d’une séparation amoureuse. Réalisée sur 155 personnes qui ont connu une rupture au cours des 6 derniers mois, l'étude révèle que 71% d’entre elles se sentent mieux après ce laps de temps !

Après ces 11 semaines, les coeurs brisés commenceraient à voir le bénéfice de cette rupture, en quittant la période de "choc" émotionnel et trouvent des solutions pour se sortir de leur tristesse et arrêtent de broyer du noir. Évidemment, cette période varie selon chaque individu et sa capacité à encaisser le choc et accepter la situation. Et vous, combien de temps avez-vous mis à vous remettre de votre dernière rupture ?