Virgin Tonic : Combien de temps faut-il pour regarder TOUS les programmes de Netflix ?

Imaginez deux secondes tenter de regarder absolument tous les programmes de Netflix ? On vous l'accorde, entre les séries, les films et les documentaires, il y a largement de quoi faire. Et justement, on s'est demandé combien de temps serait nécessaire pour absolument tout voir : tenez-vous bien, quatre ans sont nécéssaires : tout regarder demande donc 32.600 heures soit 4 ans de votre vie !

Quatre ans pour tout voir sur Netflix !

En sachant qu'une année compte 8760 heures de visionnage, on vous laisse faire le calcul. Et parce que le catalogue change constamment, vous n'auriez pas fini...! D'ailleurs, on vous conseille de prendre quelques jours de congés au mois de juillet puisque la troisième partie de la Casa De Papel débarque le 19 juillet sur la plateforme : binge-watching en prévision !