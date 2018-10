Virgin Tonic : Combien de temps faut-il en moyenne pour se remettre d'une rupture ?

Retenez votre souffle, la saison des séparations approche. Vous ne le savez peut-être pas mais selon des études (sérieuses), les couples auraient tendance à se séparer aux alentours des fêtes. Et le pire, c'est qu'avec les joies du 2.0, les méthodes de rupture sont de plus en plus violentes : comme le souligne si bien le dictionnaire amoureux de 2019, il y a le ghosting, le benching... bref, mille et une manières de quitter quelqu'un en le mettant à terre (et sans assumer, au passage). Mais, parler des techniques de rupture, c'est bien. Sauf qu'on ne parle jamais du temps qu'il faut pour s'en remettre.

En moyenne, on mettrait près de trois mois à se remttre d'une rupture. Evidemment, tout dépend des gens - chaque personne est différente. Mais trois mois suffiraient pour amplement se remettre et se relancer dans la jungle du dating. Si vous venez de vivre une rupture, alors commencez à faire des croix sur le calendrier, c'est bientôt terminé.