Virgin Tonic : Combien de temps faut-il à une femme pour savoir si un homme lui plait ?

Avant de se lancer dans une relation, une femme a besoin de temps. D'ailleurs, on sait que les hommes sont les premiers à tomber amoureux. Mais avant de parler de sentiments, encore faut-il savoir si l'homme en question lui plait. Si jamais vous vous posiez la question, sachez le magazine Grazia nous a donné la réponse : alors, combien de temps faut-il à une femme pour savoir si, oui ou non, un homme lui plait ?

Quinze minutes. Non, vous ne rêvez pas. Une femme saurait en quinze minutes top chrono si un homme passera le niveau suivant. On vous l'accorde, pour certaines, un simple regard (et quelques secondes) suffisent. Aussi, notez qu'elles ont besoin d'exactement 2 minutes de plus pour savoir ce qu'elle vont porter. Traduction, les femmes sont plus indécises lorsqu'il s'agit de leurs vêtements !

Evidemment, c'est une moyenne ! Toutes les femmes n'ont pas besoin de quinze minutes !