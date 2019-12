Virgin Tonic : Combien de temps dure la partie de jambe en l'air idéale ?

Pendant que Camille et son équipe profitent de leurs vacances bien méritées, nous, on se replonge dans les news les plus marquantes du Virgin Tonic. Et aujourd'hui, on se pose une question existentielle.

Remerciez GQ ! Grâce au magazine (qui a relayé l'étude de l'Université de Pennsylvanie), on sait quelle est la durée idéale d'une partie de jambe en l'air. Ainsi, on apprend qu'un rapport "adéquat" dure trois à sept minutes. On qualifie d'un rapport de "désirable" lorsqu'il s'étend de sept à treize minutes. Si vous plafonnez à une ou deux minutes, alors c'est “trop court". Notez qu'il est "trop long" à 20-30 minutes. Pour les plus inquiets, sachez que la durée moyenne d’un rapport est de 5 min 40...!

Combien de temps ?

On vous laissez faire vos calculs !