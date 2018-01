Virgin Tonic : Combien de prises faut-il pour réussir son selfie ?

On ne va pas se mentir, prendre un selfie, c'est le parcours du combattant. Quand on poste notre photo (en priant pour obtenir un maximum de likes), elle semble parfaitement réussie. Oui mais, la vérité, c'est que ce fameux cliché, on le prend un nombre incalculable de fois avant d'en être satisfait. A votre avis, combien de selfies les français prennent-ils (en moyenne) avant de poster le bon ?

Selon le magazine Biba, un français prendrait en moyenne 26 selfies avant d'obtenir le bon. On vous l'accorde, ça fait beaucoup (et encore, on ne parle pas du moment où il faut supprimer les photos ratées). Mais bon, il faut ce qu'il faut pour avoir un feed Insta qui soit joli - même si, bien évidement, on n'atteindra jamais le nombre de followers de Selena Gomez.