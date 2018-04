Virgin Tonic : Combien de personnes se rencontrent-elles par jour via des sites de rencontre ?

Il n'y a pas si longtemps, on vous parlait de Hater, une application fantastique qui vous permet de rencontrer des gens qui n'aiment pas les mêmes choses que vous. Et ça, c'est un truc qui change la vie. Mais alors, combien de personnes se rencontrent-elles par jour via des sites ? Ce matin dans le Virgin Tonic, on s'est posé la question. Et selon une étude européenne menée par le Centre de recherche en gestion économique (CEBR) et commandée par Meetic, "les 6,3 millions de célibataires « actifs » que compte le pays (sur 18 millions de personnes vivant seules) ont engendré... 120 millions de rendez-vous amoureux en France en 2015 !", explique La parisienne.

"Les célibataires en quête d'âme sœur ont une vraie attente de rencontre réelle, et ils se donnent rendez-vous beaucoup plus vite et plus fréquemment dans la vraie vie qu'il y a dix ans", explique la directrice de Meetic. Si à l'époque les inscrits étaient plus frileuxà l'idée de rencontrer véritablement les gens ave lesquels ils ehcnageaient, aujourd'hui, les choses sont différentes : "Aujourd'hui, c'est vraiment la rencontre qui marche : on organise plus de 80 événements par mois dans près de 60 villes... Et nos abonnements sont en hausse record de 20 % sur le premier trimestre 2016 !", poursuit-elle. Et vous, combien de dates avez-vous eu cette année ?