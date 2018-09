Virgin Tonic : Combien de partenaire faudrait-il avoir en moyenne avant de se poser ?

Se mettre en couple (vraiment et officiellement en couple) demande une bonne dose de maturité. Il faut accepter de renoncer à sa liberté, il faut accepter les compromis, la vie de couple, le quotidien et surtout, belle maman. Bref, se mettre en couple demande un bon gros travail sur soi. Et c'est peut-être pour tout cela que certains ont toujours un peu peur de s'engager. Mais alors, combien de partenaires faudrait-il avoir en moyenne avant de se poser, pour être sûr de ne pas se foirer ? Bonne nouvelle, le Virgin Tonic a la réponse.

Combien de partenaires pour réussir en couple ?

Sachez que selon une étude réalisée par des scientifiques basés à l'université de l'Utah, il faudrait en moyenne moins de 10 partenaires sexuels pour réussir sa vie de couple. Ainsi, l'étude explique que "les femmes ayant eu plus de 10 partenaires sexuels avant le ou la partenaire actuel(le) amènerait à une potentielle instabilité du mariage". Traduction, plus les femmes auront de partenaires, plus elles froleront le divorce. "Les résultats de la recherche semblent se justifier par un calcul de statistiques étudié par le Professeur Nicholas H. Wolfinger, qui a constaté un divorce assuré après 5 ans de mariage et ce, selon le nombre de partenaires", explique le média Gael.

Maintenant, vous savez quoi faire pour faire marcher votre couple !