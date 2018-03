Virgin Tonic : Combien de fois un couple se dispute t-il par an ?

Et vous, combien de fois par an vous disputez-vous avec votre conjoint(e) ? Un sondage britannique révèle qu'en moyenne, un couple se disputerait près de 312 fois en douze mois. Mené par le site Betterbathrooms.com, le sondage en question a été proposé à 3000 personnes.

En imaginant qu'il y ait une dipsute par jour, avec 365 jours dans une année, il vous reste pas moins de 53 jours de calme et de paix ! Et pour éviter le pire, sachez qu'on a recensé les trois plus grandes causes de disputes - histoire que vous soyez parés. Ne nous remerciez pas !