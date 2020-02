Virgin Tonic : Combien de fois tombe t-on amoureux dans une vie ?

Avis aux romantiques (et aux coeurs d'artichaut) ! Grâce à Femme Actuelle, on sait combien de fois un être humain peut tomber amoureux dans sa vie. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas tant que ça, bien au contraire ! Selon un article publié dans le magazine Elephant Journal, l'on tomberait amoureux que trois fois dans sa vie. On vous explique.

Combien de fois tombe t-on amoureux ?

Le premier amour

Selon Kate Rose (la coach en relation qui signe l'article), le premier amour est celui que l'on idéalise. Vous l'aurez compris, on voit la vie en rose et en plus, on pense qu'il durera toute la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette première vraie relation, ce qui nous importe le plus reste la perception de l'autre - pas nos propres sentiments.

Amour douloureux

Sortez les mouchoirs. Le deuxième amour est celui qui fait le plus mal : "C’est celui qui nous enseigne des leçons sur qui nous sommes et sur la manière dont nous voulons ou devons être aimés", explique Femme Actuelle.

L'amour durable

Renforcé de ces épreuves, on tombe ensuite sur la bonne personne. Le plus souvent, l'on ne s'y attend pas : "Il permet simplement d’être accepté pour ce que nous sommes vraiment, et peut donc être totalement bouleversant".

Alors si vous êtes amoureux, on espère sincèrement que vous avez déjà connu votre troisième amour !