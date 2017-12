Virgin Tonic : Combien de fois par jour un français ment-il à son patron ?

Mentir à son patron, c'est un truc que nous avons tous fait. Que ce soit l'appel pour se faire porter pâle ou le petit mensonge qui va bien pour faire passer un retard ("oui mais en fait, je suis tombé(e) en panne sur l'autoroute...", par exemple), nous y sommes tous passés au moins une fois. Mais parce que dans le Virgin Tonic on aime vous donner des chiffres précis, on sait combien de fois par jour un français ment à son patron (en moyenne). Soyez-rassurés, vous n'êtes pas seuls à chercher des excuses pour partir plus tôt.

Vous serez donc ravis d'apprendre qu'en moyenne, un français ment trois fois par jour à son patron. Parmi les raisons qui poussent à mentir au travail, on retrouve (de façon plus générale) la modification du CV : avant de pouvoir mentir trois fois par jour à son boss, encore faut-il intégrer sa boîte. Aussi, on peut mentir pour rester chez soi ou simplement pour rendre son quotidien supportable (selon libellules magazine). Enfin, dernière raison, on peut mentir pour cacher une faute. Et vous, combien de fois par jour mentez-vous à votre boss ?