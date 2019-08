Combien de chances avez-vous de gagner à l'Euromillions ?

Toutes les semaines, c'est le même refrain : on se tâte à jouer à l'Euromillions et puis poussé par l'idée que, peut-être, notre ticket puisse être gagnant, on se laisse tenter. Mais alors, quelles sont vraiment nos chances de remporter le gros lot ? Loin de nous l'idée de vous décourager mais... vous avez une chance sur 139 millions (nombre de combinaisons potentielles) de gagner.

Par exemple, vous avez plus de chance d'avoir six doigts à une main (sachez qu'en moyenne, une personne sur 20 se retrouve avec un sixième doigt). Vous avez plus de chance d'être attaqué(e) par un requin (une chance sur 37 millions) mais, ce n'est pas tout ! La probabilité pour que vous soyez touché(e) par un astéroïdes et de 1/720.000...

Alors, vous avez toujours envie de jouer ? Gardez à l'esprit que c'est possible ! La preuve, dernièrement une chanceuse a gagné 12 millions en trouvant un ticket par terre !