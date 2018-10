Virgin Tonic : Combien de temps avez-vous passé devant des séries ? 

Alerte, on a trouvé un outil magique ! Si jamais le nesting est votre nouvelle religion, si vous passez de nombreuses soirées devant Netflix en oubliant toute forme de vie sociale, alors on a ce qu'il vous faut : un outil fantastique signé France Info vous permet de calculer le temps que vous avez pu passer à regarder des séries. On vous l'accorde, c'est aussi génial que flippant.

"L'outil s'apparente à un moteur de recherche contenant les affiches d'un nombre incalculable de séries (tu peux scroller presqu'à l'infini), diffusées sur Netflix et ailleurs", explique ainsi le média belge NewsMonkey. On retrouve ainsi dans la liste The Walking Dead, Game of Thrones, Stranger Things, Suits ou encore Friends. Après avoir selectionné les séries déja regardées (ou même testées), il suffit d'entrer la quantité d'épisodes vus... et ensuite, surprise, vous obtenez le temps passé devant votre écran.

Alors, vous avez battu un record ?