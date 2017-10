Virgin Tonic : Combien d'amis un être humain peut-il avoir ?

Les relations amicales sont essentielles au bon développement d'un être humain : On ne vous apprend rien, l'humain n'est pas fait pour rester seul, il doit interagir et nouer des liens. Avec les réseaux sociaux, nos relations ont tendance à s'accroître à vitesse grand V. Sauf qu'avoir plus de 300 amis sur Facebook ne veut pas dire que vous en avez 300 dans la vraie vie, bien au contraire. En fait, une étude menée publiée dans le journal Royal Society Open Science, la taille de notre cerveau nous empêcherait d'avoir plus de 150 amis.

Mais selon le scientifique qui a menée l'étude, Robin Dunbar, la taille de notre cerveau ne serait pas le seul facteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les "impératifs de temps" nous en empêchent également. "Les amis [évalués à 150] représentent des personnes avec lesquelles nous avons de vraies relations, avec qui nous avons développé des obligations mutuelles", explique le scientifique. "C'est comme si nous avions chacun une quantité limitée de capital social et que nous pouvions choisir d'en investir moins mais avec plus de gens ou plus mais avec moins de gens, mais sans pouvoir dépasser cette quantité". Vous saurez maintenant combien d'amis vous pouvez avoir au maximum. Et si 150 vous paraît peu (et encore, on en doute), sachez qu'ils changeront au cours de votre vie. Par exemple, on perd une majorité de ses amis lorsque l'on atteint l'âge de 25 ans.