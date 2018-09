Virgin Tonic : Combien coûtent les nouveaux iphones ?

Et c'est reparti pour un tour : les aficionados d'Apple vont pouvoir ranger leur iphone X pour mieux se procurer le XS ou alors, le XS Max. On le sait, tous les ans, Apple lance ses nouveaux produits et nous, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de casser nos PEL pour pouvoir se les offrir. Et justement, en parlant de ça, combien vont coûter les nouveaux iphones ?

Quel prix pour les nouveaux iphones ?

Les iphones XS et XS Max seront disponibles dès le vendredi 14 septembre pour la modique somme de 999 dollars (environ 860 euros au cours actuel) - prix minumum). "L'iPhone XS Max sera lui disponible à partir de 1099 dollars (environ 950 euros au cours actuel)", explique le Journal du Net. Côté stockage, vous aurez trois possibilités : 64GB, 256GB et 512GB.

L'iohone XS, lui, sera disponible en pré-commande à partir du 19 octobre. En ce qui concerne les prix, il sera vendu "749 dollars (environ 640 euros au cours actuel), il sera décliné en trois versions : 64GB, 128 GB et 256 GB". Alors, prêts à hypothéquer votre appart pour vous acheter un nouvel iphone ?