Virgin Tonic : Coldplay fait écouter son nouveau titre à Thomas Pesquet depuis l'espace (VIDEO)

Il y a quelques jours, dans la nuit du 6 au 7 mai, Thomas Pesquet a eu l'immense joie de discuter quelques minutes avec les membres de Coldplay. En effet, l'astronaute qui a été envoyé sur la station spatiale internationale il y a quelques semaines s'est entretenu avec Chris Martin, le leader du groupe, et ses acolytes, durant près de huit minutes. Le temps pour eux de poser quelques questions au français sur son expérience hors du commun en orbite mais aussi de lui présenter Higher Power, leur tout nouveau titre. Une idée qui a aussitôt fait le buzz sur la toile faisant de cet extrait le premier morceau à être présenté dans l'espace en avant-première. Rien que ça.

Pendant 8 minutes, les quatre Britanniques et le Français se sont posés de nombreuses questions sur différents sujets dont la présence (ou non) d'extraterrestres dans l'espace. Un sujet qui est également l'un des thèmes du nouvel album de Coldplay et l'une des raisons pour lesquelles ces derniers ont souhaité s'entretenir avec l'ISS (Station Spatiale Internationale). "Je n'en ai pas encore vu, mais je reste vigilant" s'est amusé l'astronaute en répondant aux interprètes de Viva la Vida. Un moment de partage assez drôle qui a ensuite été diffusé sur YouTube et qui cumule déjà plus de 170 000 spectateurs.